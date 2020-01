Al meer dan 50.000 inschrijvingen voor "Start to Kamp Waes"

In acht weken zou "Start to Kamp Waes" ervoor zorgen dat de deelnemende sportievelingen helemaal klaar zijn voor de ingangsproeven van het Belgische leger. Even intens als de opleiding voor de Special Forces wordt het niet, maar het schema is goedgevuld. Wie bij het leger wil, moet namelijk slagen voor drie oefeningen: push-ups, sit-ups en lopen. Wil u paracommando worden, dan komen pull-ups daar ook nog bij.