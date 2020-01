Bekkevoort opent pop-up opvangcentrum voor asielzoekers

Vrijdagmiddag werd er al een infomarkt gehouden over het asielcentrum door het gemeentebestuur en het Rode Kruis. Inwoners van Bekkevoort konden er terecht met al hun vragen, of kwamen zelfs hulp aanbieden.

Aangepaste activiteiten

Het opvangcentrum zal maar een maand geopend blijven, op 13 februari sluit het de deuren. De bedoeling is om in die vijf weken vooral families op te vangen. Er is plaats voor 112 asielzoekers in het verblijfscentrum Zozimus. En omdat de mensen er maar kort zullen verblijven, worden er ook aangepaste activiteiten voorzien, vertelt Veerle Rummen van Rode Kruis Vlaanderen: "Er zal vooral ingezet worden om mensen een zinvolle dagbesteding te geven, en omdat ze hier niet naar school kunnen gaan, gaan we volwassenen en kinderen onder andere Nederlands leren. Die lessen zullen gegeven worden door medewerkers en vrijwilligers", aldus nog Rummen.