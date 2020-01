Belgische bluesveteraan ‘Little Jimmy’ overleden

De Belgische bluesmuzikant Marc Claeys, bekend onder zijn artiestennamen Little Jimmy en Don Croissant, is zondag onverwacht overleden. Claeys werd geboren op 8 november 1944 in Ledeberg (Gent), als zoon van een banketbakker. In zijn geboortestad sloot hij zich aan als trompettist bij de lokale harmonie. Daarna wijdde hij zich helemaal aan de blues. Hij debuteerde in 1959 op de sinksenfoor in Gentbrugge.

Begin de jaren 60 richtte hij de groep Litte Jimmy and the Robots op. Tijdens een optreden in 1963 in Blankenberge speelden de Robots samen met de indo-rockband The Sharks, wat even later resulteerde in een fusie van beide groepen.

Met The Sharks als vaste begeleidingsband speelde Little Jimmy in het voorprogramma van vele internationaal bekende groepen waaronder The Kinks, The Who, The Small Faces, The Spencer Davis Group en Led Zeppelin, maar ook in dat van The Rolling Stones op 27 maart 1966 in Schaarbeek. Legendarisch zijn Little Jimmy’s woorden na het concert: “Ik zweer u, wij waren beter”.