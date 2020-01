Boete voor Gentse sociale woningmaatschappij na reportage "Iedereen kiest"

Paddenstoelen die door de muren groeiden, kinderen met longziektes, maandenlang geen verwarming of warm water,… In de reportage van het verkiezingsprogramma “Iedereen kiest” gaven verschillende bewoners uit de Bernadettewijk, achter het station van Gent-Dampoort, een inkijk in hun sociale woning vol gebreken.

Sommige mensen woonden zelfs in een woning die door het stadsbestuur ongeschikt werd verklaard. "Risico op elektrocutie, brand, ontploffing en CO-vergiftiging,insijpelend, opstijgend, doorslaand en condenserend vocht met schimmelvorming,..." viel onder meer te lezen in het rapport. Het verhuren van een ongeschikt verklaarde woning is strafbaar, maar toch vroeg woningmaatschappij WoninGent soms meer dan 500 euro.