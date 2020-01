Bosbranden in Australië zullen ook ons doen zweten: "De oven van de wereld"

De uitstoot van broeikasgassen zoals CO₂ zorgt voor de opwarming van het klimaat. "Bossen kan je zien als CO₂-containers: ze nemen wereldwijd CO₂ op uit de lucht en slaan die op. Als de bossen vergaan in branden, kunnen ze geen CO₂ meer opslaan én komt de opgeslagen CO₂ vrij in de atmosfeer. Dat dubbele effect is wereldwijd voelbaar", legt professor Verbeeck uit. "In 2011, een erg nat jaar, konden we het omgekeerde merken. Toen groeiden de bossen meer aan dan normaal, en dat was toen ook voelbaar in de concentratie van CO₂ wereldwijd."