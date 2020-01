Bruine lijster lokt vogelspotters uit heel Europa naar Kempen

"De bruine lijster zit sinds 1 januari in Oud-Turnhout en dat is heel uitzonderlijk", zegt Gerald Driessens van Natuurpunt in "Start je dag" op Radio 2. "Normaal moet je naar Siberië of Oost-Azië afreizen om hem te zien. Het is dus logisch dat er vogelspotters uit heel Europa voor de bruine lijster naar hier zijn afgezakt", aldus Driessens. Volgens Gazet van Antwerpen waren er zelfs Engelse en Deense vogelaars in natuurdomein De Liereman. "Het is fantastisch om zo'n zeldzame bruine lijster in een winterse setting te zien."

Verdwaalde vogel

"Ik vermoed dat de bruine lijster nog steeds in Oud-Turnhout zit", zegt vogelkenner Gerald Driessens op Radio 2 Antwerpen. "Soms moet je even wachten maar hij duikt altijd op in de buurt van hetzelfde plekje. Als hij een kilometer verder gaat zitten, vinden we hem misschien nooit meer terug." De bruine lijster in Oud-Turnhout is vermoedelijk een verdwaald exemplaar. "Lijsters zijn lange-afstandstrekkers. Ze leggen gemakkelijk duizenden kilometers af. Als er vogels verdwalen zijn het meestal jonge vogels die de trekbewegingen nog niet kennen. Maar voor alle duidelijkheid: de bruine lijster in Oud-Turnhout is een volwassen exemplaar."