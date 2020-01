Brussels Gewest wordt zone 30: waar komen de uitzonderingen?

Vanaf 1 januari 2021 wordt de algemene snelheidslimiet in het volledige Brussels Gewest 30 kilometer per uur. Maar omdat niet alle wegen zich daartoe lenen, komen er uitzonderingen. Op sommige hoofdwegen zal je 50 of 70 mogen blijven rijden. Brussel Mobiliteit heeft nu alle wegen in kaart gebracht, ook de wegen waar nog over getwijfeld wordt.