De vijf boeken die het leven van Frank Deboosere hebben veranderd

De weerman speelt zelf een beetje piano: “Meestal evolueer je na een tijdje naar de grote meesters, maar om de “Appassionata” van Beethoven te spelen heb je op z’n minst 20 vingers nodig. Een Hongaarse pianist, Denes Agay, heeft de partituren van die meesterwerken vereenvoudigd in zijn reeks boeken “The joy of…”. “The joy of first year piano”, bijvoorbeeld, of “The joy of romantic piano”. Zo kan een simpele ziel als Frank Deboosere die ook spelen!”