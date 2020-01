(Sommige) orthodoxen vieren vandaag Theofanie: wat is dat precies?

"Overal in de orthodoxe landen wordt de Doop van Jezus in de Jordaan herdacht. Daarbij wordt overal het water gewijd. Dan wordt in rivieren en meren drie keer een houten zegeningskruis in het water gegooid. Het oppervlaktewater verandert daardoor voor één dag in wijwater. Vaak duikt de lokale jeugd dan naar het kruis, na de derde worp. Wie het kruis als eerste vast heeft, is zowat de held van het jaar", weet diaken Barnabas Genbrugge.

In Rusland of andere koude streken is dat vaak vrij spectaculair. Zeker als er eerst een gat in het bevroren oppervlaktewater moet worden gehakt, om zo te kunnen zwemmen naar het kruis. Vandaag gooide oecumenisch patriarch Bartholomeus I van Constantinopel, de leider van de orthodoxen op wereldvlak, toch goed voor 300 miljoen gelovigen, een kruis in het water in Istanbul (zie foto's). Maar ook in Bulgarije werd gevierd, vaak in gemeenschap (onderste foto).