Fruittelers vragen nieuwe maatregelen tegen perenvuur, sommige politiezones dreigen met GAS-boetes

Europa heeft beslist om perenvuur van de lijst van quarantaineziekten af te halen, omdat het volgens Europa geen zin meer heeft om zieke bomen aan te pakken. De ziekte is te wijd verspreid om nog over afzonderingsmaatregelen te kunnen spreken. Door het wegvallen van de Europese verplichting om iets aan perenvuur te doen, vervalt automatisch ook de Belgische verplichting.

Fruittelers dringen aan om een nieuwe regeling te vinden. Dany Bylemans van PC Fruit: “Het probleem is vooral dat die wetten automatisch ophouden te bestaan als die status van quarantaineziekte ophoudt. Als we verder fruit willen exporteren naar China dan moeten we dat doen vanuit boomgaarden waar geen perenvuur te bespeuren valt. Nu is dat al moeilijk, maar als we mensen niet meer kunnen verplichten een aangetaste boom op te ruimen, wordt dat onmogelijk.”

GAS-boetes

In de politiezones Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerken kunnen eigenaars van zieke bomen een GAS-boete krijgen. In politiezone kanton Borgloon staan gasboetes voor aangetaste bomen op de agenda van het politiecollege. De andere politiezones in Haspengouw plannen voorlopig geen boetes.