Politie Antwerpen zoekt eigenaars van gestolen juwelen

Over het onderzoek naar de daders, wil de politie niet veel kwijt omdat het onderzoek nog aan de gang is. De Antwerpse lokale politie probeert intussen ook de slachtoffers te identificeren en plaatste daarom foto's van de gestolen spullen online. Slachtoffers die zich melden, moeten wel kunnen aantonen dat ze eigenaar zijn van de juwelen, via een aankoopbewijs of een foto waarop ze met de juwelen te zien zijn.