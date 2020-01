"En dan gaf hij zijn jas ook nog eens aan zijn vrouw. Kan het nog perfecter?"

De 'dress code' - zwart maatpak, wit hemd en zwarte stropdas of strik - was duidelijk niet besteed aan de 40-jarige acteur, die ook nog schitterde als Khal Drogo in "Game of thrones". Regels zijn er om gebroken te worden, en dat was dus wat Momoa duidelijk liet zien. Misschien nog niet op de rode loper, toen zijn zwarte onderlijfje met een modieuze jas bedekt was. Al vroegen sommige journalisten zich ook af of het misschien lag aan het feit dat hij door zijn spiermassa geen hemd vond om over zijn indrukwekkende armen te trekken.

In ieder geval was men op sociale media meer dan gecharmeerd door Momoa’s kledijkeuze: