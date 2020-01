Gentse Floraliën zijn voortaan Vlaams immaterieel erfgoed

Vlaams minister van cultuur Jan Jambon (N-VA) heeft besloten om de Gentse Floraliën op te nemen in de Inventaris Vlaanderen als nieuw immaterieel erfgoed (niet te verwarren met de gelijknamige lijst van Unesco).

Met zo'n erkenning worden gewoontes, kennis, tradities en praktijken van vandaag bekroond die al jaren of misschien zelfs eeuwen meegaan. Het is dus "niet-tastbaar", je kan het niet vastgrijpen maar wel ervaren, en daar zijn de Gentse Floraliën een mooi voorbeeld van.

"Voor ons is dat een grote erkenning", vertelt persverantwoordelijke Bart Vandesompele. "Er is heel hard aan gewerkt. Het is dan ook heel belangrijk voor ons dat we dit nu krijgen. We zijn een Vlaamse organisatie en zijn trots dat we die erkenning krijgen van de Vlaamse regering."

Op en top Gents

De Gentse Floraliën, of de "floralies" zoals ze in Gent zeggen, bestaan sinds de 19e eeuw. Ze worden georganiseerd door de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde in Gent. Tien dagen lang staat de Oost-Vlaamse hoofdstad dan in het teken van de mooiste creaties van nationale en internationale topfloristen, siertelers, tuinarchitecten en kunstenaars.

Reden genoeg om op de lijst van immaterieel erfgoed te staan, meent Vandesompele. "De Floraliën hebben een zeer lange en gewaardeerde traditie in Gent op het organiseren van deze tentoonstelling over bloemen en planten. Er worden ook altijd zware inspanningen geleverd om het concept te vernieuwen."

Niet alleen in ons land, maar ook ver buiten België heeft de expositie een grote naam: "Er is in het verleden heel hard gewerkt om de Floraliën internationaal bekend te maken. Dat is ook heel belangrijk om Vlaanderen op de kaart te krijgen."

De organisatie geeft haar kennis ook graag door aan jongeren: "De traditie wordt doorgegeven aan de jongere generaties, en dat is ook een van de redenen waarom we deze erkenning krijgen".

Vooral motivatie

"Er hangt geen financiële tegemoetkoming aan vast, maar dat hoeft ook niet. Het is vooral een eer, een erkenning en bovenal een motivatie voor iedereen die voor de Floraliën werkt."

De Gentse Floraliën vinden plaats van 1 tot en met 10 mei 2020.