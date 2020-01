Gezocht: honden en katten die bloed willen geven

De dierenkliniek van Merelbeke is de enige plaats in Vlaanderen waar de artsen over een uitgebreide bloedbank beschikken. Maar de voorraad bloed raakt regelmatig uitgeput. Daarom is de dierenkliniek van Merelbeke op zoek naar honden en katten die bloed willen doneren. “De dieren worden goed opgevolgd”, verzekert Sofie Marynissen van de dierenkliniek. “Ze moeten natuurlijk gezond zijn om bloed te kunnen geven.”

Zomer- en kerstperiode

“We merken in de zomermaanden en in de kerstperiode dat we meer patiënten binnenkrijgen die nood hebben aan bloedtransfusies waardoor de beperkte voorraad snel uitgeput raakt”, legt Sofie Marynissen uit. “Daardoor moeten we zelfs op feestdagen baasjes contacteren om langs te komen om onze voorraad aan te vullen. Er zijn steeds meer patiënten die gebaat kunnen zijn bij een bloedtransfusie.”

Deel van de familie

Toch is het niet zo dat honden en katten meer bloed nodig hebben dan vroeger. “Er wordt gewoon vaker gevraagd naar een bloedtransfusie”, verklaart Sofie Marynissen. “Steeds meer eigenaars gaan verder in de zorg die ze bieden aan hun huisdier. Ze overwegen steeds vaker intensieve behandelingen omdat een hond of een kat meer en meer gezien wordt als een onderdeel van de familie.”

Levens redden

“Er worden hier wekelijks levens gered door de bloeddonoren”, vult dierenartsassistente Katrien Beernaert aan. “De donoren kunnen ongeveer tien jaar lang bloedgeven en daarna gaan ze op pensioen. Het is dus steeds belangrijk om nieuwe dieren aan te werven. Op dit moment zijn er zo’n 60 honden en 40 katten actief. Maar die zijn er wel voor elk huisdier in Vlaanderen. Daarbij komt ook dat als een hond of een kat bloed heeft gegeven, die drie maanden moet wachten voor de volgende keer. Nieuw bloed, letterlijk en figuurlijk, is dus meer dan welkom!”

Anderen helpen

Hondeneigenaar Amber komt met haar hond Qobi langs de dierenkliniek van Merelbeke voor een bloeddonatie. “Ik doe dit om andere honden te helpen”, vertelt ze. “Als Qobi in de toekomst zelf iets tegenkomt dan zou ik ook blij zijn als ze geholpen kan worden door iemand anders. Gelukkig heb ik nog nooit beroep moeten doen op de bloedbank.”

“Als het bloedgeven erop zit, is Qobi heel rustig. Dat is nodig, we moeten ze ook rustig houden, maar de dag erna is alles weer normaal.”

Gratis voeding

“Wie regelmatig bloed komt geven, haalt er ook voordelen uit”, zegt Sofie Marynissen nog. “Hun huisdier krijgt telkens een volledige check-up en daarnaast krijgen ze ook een zak eten als dank.”

“Qobi lust het hondenvoer dat we krijgen niet”, lacht Amber. “Ik geef die zak dan maar aan het dierenasiel.”

Bloedgroepen

Bloedgeven bij katten en honden lijkt verdacht veel op hoe het bij mensen gaat. “Ook bij honden maken we een onderscheid tussen twee bloedgroepen: positief en negatief. Bij katten weten we dat er drie bloedgroepen goed omschreven zijn. Het is bij hen ook echt heel belangrijk om de juiste bloedgroep toe te dienen. Bij honden is daar iets meer marge”, legt Sofie Marynissen verder uit.

Enige bloedbank in Vlaanderen

De dierenkliniek van Merelbeke is de enige plaats in Vlaanderen met een georganiseerde bloedbank. “Het is niet zo eenvoudig om een goed georganiseerde bloedbank in stand te houden”, legt Sofie Marynissen uit. “Om onze bloedbank goed draaiende te houden, hebben we heel wat personeel nodig. Bij ons zijn er vier dierenartsen en assistenten dagelijks bezig met de bloedbank. Het is veel werk om zo’n bloedbank te organiseren en dat is niet mogelijk in elke kliniek. Er zijn wel dierenartsenpraktijken die een aantal donoren in de buurt ter beschikking hebben in geval van nood.” Zo werken sommige dierenartsen in ons land met het bloed van hun eigen huisdieren. Bij anderen komt er dan weer een ‘buurthond’ op bezoek om bloed te doneren.

In Wallonië kunnen ze rekenen op de bloedbank van de dierenkliniek van Luik.

Contact opnemen

Niet elke hond of kat komt in aanmerking om bloed te geven. Honden moeten 25 kg wegen en katten moeten minsten 4 kg wegen. Daarnaast moeten de dieren minstens een jaar oud zijn. Wie alsnog geïnteresseerd is, mag een mailtje sturen naar bloedbank.khd@ugent.be. Telefonisch contact opnemen kan via het nummer 09 264 77 00.

Andere dieren

Honden en katten zijn trouwens niet de enige die bloed kunnen gebruiken. Ook paarden en runderen werken met bloeddonoren. “Bij exoten zoals parkieten en slangen komt dat iets minder vaak voor”, zegt Sofie Marynissen nog. “In theorie is zoiets mogelijk, maar eigenlijk gebeurt dat zo goed als nooit. Enkele jaren geleden heeft onze arts eens een bloedtransfusie uitgevoerd bij een vogel. Maar dat is tot op de dag van vandaag de enige keer.”

Herbekijk hier de journaalreportage: