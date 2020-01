Grootste serieverkrachter van Verenigd Koninkrijk moet levenslang de cel in

Reynhard Sinaga zit overigens al meer dan twee jaar in de cel. Hij werd gearresteerd in de zomer van 2017. Eén van zijn slachtoffers ontwaakte toen uit zijn verdoving, kon de verkrachter overmeesteren en er de politie bij halen. Toen het verhaal landelijk bekend raakte, boden zich nog meer slachtoffers aan. Genoeg in elk geval om Sinaga in de cel te houden.