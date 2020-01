Hogere olieprijzen en rode cijfers op de beurzen: gaan wij het conflict tussen VS en Iran in onze portemonnee voelen?

Bevers rekent zelf op een meer gematigde Iraanse reactie. "Belangrijk om weten is dat de Iraanse economie al een tijdje in het slop zit, met name sinds Donald Trump het nucleaire akkoord in 2018 heeft opgezegd. De export van olie kende een zware daling, de Iraanse munt viel fel terug en de inflatie loopt hoog op. In Iran is het ook soms moeilijk om aan basisvoorzieningen als medicijnen te geraken. Dat is een reden om te denken dat Iran op een meer gematigde manier vergelding zal proberen te zoeken. Het zal dus, denk ik, op korte termijn niet heel erg uit de hand lopen."

