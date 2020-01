Huurdersplatform wil geen zwarte lijsten van slechte huurders en verhuurders

Het staat in de beleidsnota van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA): "Ik wil nagaan of er dynamische lijsten van malafide huurders, verhuurders en vastgoedmakelaars kunnen worden ingevoerd. Een lijst van malafide huurders kan voorkomen dat verhuurders achterblijven met een huurachterstand of een beschadigde huurwoning, terwijl een lijst van malafide verhuurders toekomstige huurders kan waarschuwen voor verhuurders die het niet nauw nemen met hun verhuurdersverplichtingen. "

Echt concreet is die maatregel dus nog niet uitgewerkt. Maar het Huurdersplatform, de belangenvereniging van mensen die een woning huren, is alvast tegen het hele principe: "De gesprekken erover moeten nog op gang komen," zegt Joy Verstichele van het Huurdersplatform, "maar we hebben wel problemen met het idee dat er zo'n lijst zou komen. Er zijn zeker problemen met slechte huurders en verhuurders, maar zwarte lijsten zijn niet de oplossing."