Iran trekt online ten oorlog tegen de VS: "Iran heeft een van de beste cyberlegers ter wereld"

“Tussen 2011 en 2013 hebben Iraanse hackers de websites van verschillende Amerikaanse grootbanken platgelegd met een denial of service aanval (tijdens zo’n aanval krijgt een website miljoenen aanvragen te verwerken waardoor die crasht, red.) En in 2014 slaagden Iraanse hackers erin om een elektriciteitsnetwerk in Turkije voor 12 uur plat te leggen.” Maar daar bleef het niet bij: in 2013 infiltreerden Iraanse hackers in de infrastructuur van een stuwdam nabij New York. De infiltratie gebeurde geruisloos en bezorgde de Amerikaanse veiligheidsdiensten heel wat kopzorgen.