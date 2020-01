Hoe de haat voor de Verenigde Staten alle Iraniërs verbindt

Maar niet alles is wel en wee in Iran. In mijn gesprekken met jongeren kwam hun onvrede naar boven over het gebrek aan vrijheid. Opgroeien in een totalitair regime is vermoeiend en ze zijn het beu. Het internet wordt gecensureerd, er zijn kledingrestricties en vrouwen worden gedwongen om een hoofddoek te dragen. Vooral in de steden heerst er veel onvrede en zijn er frustraties, maar toch is men het erover eens dat ze liever onder een streng en totalitair regime leven, dan dat de Amerikanen “democratie” naar hun land brengen. De haat voor de Amerikaanse overheid verbindt alle Iraniërs. Jong en oud. Conservatief en progressief.