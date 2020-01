CEO Febelfin Karel Van Eetvelt pleit voor burgerparticipatie als oplossing voor politieke impasse

Volgens Van Eetvelt is er een nieuwe politieke beweging nodig, maar hij wil zich niet uitspreken over deelname aan verkiezingen. "Er zijn twee mogelijkheden. We kunnen deelnemen aan verkiezingen, maar het zou ook fijn zijn als de bestaande partijen op een andere manier aan politiek zouden gaan doen. Dat ze proberen om naast met het klassieke middenveld te werken - wat vandaag niet goed gedaan wordt - ook een stem te geven aan de burgers en aan burgerparticipatie werken."

Participatie van burgers is een probleem volgens de CEO van Febelfin. "Ik heb heel veel reacties gekregen op mijn interview in De Morgen van burgers die ik van haar noch pluim ken. Ik heb ook reacties van politici gekregen die vragen hoe we een goede manier kunnen vinden om naar oplossingen te gaan en stappen vooruit te zetten. Het is dat wat we zoeken. Onze beweging wil iets aanreiken om vooruit te raken in de politieke impasse."