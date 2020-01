Kunnen we koala's uit onze dierentuinen in Australië in het wild uitzetten?

Er leven naar schatting 15.000 tot 28.000 koala's in Australië, maar daarvan zou dus ongeveer een derde al omgekomen zijn door de bosbranden. Tussen 1990 en 2010 is het aantal koala's ook al met 42 procent gedaald. Zou het mogelijk zijn om koala's te kweken en die uit te zetten in het wild?

Ambassadeurs

De Antwerpse Zoo en dierenpark Planckendael kweken koala's in samenwerking met andere Europese dierentuinen, maar die zijn niet bedoeld om ooit uit te zetten, vertelt zoogdierenexpert Matthias Papies: "Wij kweken deze dieren als ambassadeurs voor hun soort. Dankzij deze dieren kunnen mensen hier ze leren kennen en meer te weten komen over hun natuurlijke leefgebied."

Met de koala's uit de dierentuinen een nieuwe wilde populatie starten is niet meteen mogelijk. "We hebben er met z'n allen in totaal maar 60. Alle Europese dierentuinen steunen wel een project van de zoo van San Diego in de VS. Die doen aan natuurbehoud in Australië om het leefgebied van koala's daar te beschermen. Op die manier dragen we wel ons steentje bij."

Monniksgieren en Tasmaanse Duivels

Toch is het niet zo'n gek idee om dieren te kweken voor in het wild. "We doen dat op dit moment bijvoorbeeld wel met monniksgieren. Het afgelopen jaar zijn er al uitgezet en ook de komende jaren zal dat gebeuren."

Ook op het Australische eiland Tasmanië gebeurt het. "Dat is de enige plek waar de Tasmaanse duivel nog voorkomt (een klein roofbuideldier) en ook die was bedreigd. Daarom heeft de Tasmaanse overheid met steun van de Australische overheid een kweekprogramma opgezet. Als de wil er dus is om dat ook met koala's te doen, dan zou het wel kunnen."