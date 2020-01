Ludo Van Campenhout (N-VA) stopt onmiddellijk als schepen in Antwerpen, gemeenteraadslid Peter Wouters volgt hem op

Van Campenhout werd in november vorig jaar opnieuw opgenomen voor zijn aanslepend alcoholprobleem. De stress en het drukke leven maakten het hem moeilijk om zijn verslaving het hoofd te bieden, klonk het toen.

Begin vorige maand liet hij weten dat hij in oktober zijn schepenambt zou neerleggen. Die datum dat was niet toevallig gekozen, want dan is het 100 jaar geleden dat de Olympische Spelen plaatsvonden in Antwerpen. Dat wordt gevierd met een marathon die 's nachts gelopen wordt, een initiatief van Van Campenhout.

Van Campenhout zit al 17 jaar in het stadsbestuur van Antwerpen. Hij begon zijn politieke carrière bij Open VLD, maar stapte in 2011 over naar de N-VA. Hij wordt nu opgevolgd door gemeenteraadslid Peter Wouters (N-VA), meldt persagentschap Belga en wordt uit goede bron aan onze redactie bevestigd. Om 11 uur volgt een persconferentie.