Match afgelast door 100 molshopen op voetbalveld Sint-Pieters-Leeuw

In Sint-Pieters-Leeuw keken de supporters van voetbalclub Brucom Sportief al lang uit naar de derby met SK Vlezenbeek. Maar die is niet doorgegaan omdat mollen het voetbalveld van Brucom letterlijk overhoop hebben gehaald.

Spelers van de ploeg telden bij hun training vrijdag meer dan 75 molshopen. Intussen zijn er al meer dan 100 molshopen geteld. "Normaal zijn er twee of drie molshopen", zegt voorzitter Marc De Bosscher van Brucom. "Dat valt mee om daar op te voetballen. Maar hoe het veld er nu bij ligt, is gewoon levensgevaarlijk. Onder de hopjes zitten putjes en als je daar met je voet blijft in haperen, riskeer je blessures."

Ook konijnen

"Dit hebben we nog nooit meegemaakt," vertelt de voorzitter. "Ofwel hebben de mollen tijdens onze winterstop zo goed gekweekt, of er zijn mollen van ergens anders naar hier gekomen. We zitten natuurlijk in een zone met veel landbouwgrond. De boeren die hun land omploegen, sturen de mollen misschien naar hier omdat het er rustiger is."

Er zitten overigens niet alleen mollen onder het veld van Brucom, ook konijnen komen er graag. "Konijnen hebben tunnels gegraven onder de tribune. Het is duidelijk dat Brucom Sportief graag gezien is, bij de dieren dan toch", aldus De Bosscher.

Hoe ze het veld terug bespeelbaar gaan maken, dat weet de ploeg nog niet. "Ik heb de sportdienst op de hoogte gebracht", zegt de voorzitter, "en zij hebben op hun beurt de groendienst aangesproken. We zullen zien welke stappen ze gaan ondernemen om het veld opnieuw in goeie staat te krijgen."