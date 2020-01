Netflix kan favorietenrol niet waarmaken op de Golden Globes, oorlogsepos "1917" is prijzenpakker

Streamingservice Netflix had 34 nominaties op zak voor verschillende films met klinkende namen als "The Irishman", "The two popes" en "Marriage story". Alleen die laatste kon één nominatie verzilveren. De grote winnaars zijn "1917" van Sam Mendes over de Eerste Wereldoorlog en "Once upon a time in Hollywood" van Quentin Tarantino. Twee grootse films van klassieke filmstudio's dus.

