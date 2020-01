Onderzoekers vinden bewijs dat Venus actieve vulkanen heeft

Onderzoekers onder leiding van de Universities Space Research Association (USRA) hebben de hete, bijtende atmosfeer van Venus in hun laboratorium gereproduceerd om te onderzoeken hoe de Venusiaanse mineralen die men waargenomen heeft, reageren en in de loop van de tijd veranderen.

De resultaten van hun experiment toonden dat een mineraal dat zeer veel voorkomt in basalt - olivijn - snel met de atmosfeer reageert en binnen enkele weken bedekt wordt met ijzeroxides, met magnetiet en hematiet.

Verder ontdekten ze dat de waarnemingen die de Venus Express verricht heeft van deze verandering in mineralogie, slechts enkele jaren zouden nodig hebben. De nieuwe resultaten van het team suggereren dus dat deze lavastromen op Venus erg jong zijn, en dat impliceert op zijn beurt dat Venus wel degelijk actieve vulkanen heeft.

"Als Venus vandaag inderdaad actief is, zou het een fantastische plaats zijn om het binnenste van planeten beter te leren begrijpen", zei doctor Justin Filiberto van USRA's Lunar and Planetary Institute, de belangrijkste auteur van de nieuwe studie. "We zouden bijvoorbeeld kunnen bestuderen hoe planeten afkoelen, en waarom de aarde en Venus actief vulkanisme hebben, maar Mars niet. Toekomstige missies zouden in staat moeten zijn om deze stromen waar te nemen en veranderingen in het oppervlak, en ze zouden concrete bewijzen moeten kunnen leveren van de activiteit."

De studie van het team is gepubliceerd in Science Advances. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van USRA.