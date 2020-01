Op eerste procesdag in New York wordt Harvey Weinstein ook aangeklaagd in Los Angeles

Op het moment dat de zitting in New York begon, raakte ook bekend dat de filmproducer moet terechtstaan in Los Angeles voor seksueel misbruik. In Los Angeles wordt Harvey Weinstein ervan beschuldigd zich met geweld toegang te hebben verschaft tot een hotelkamer waar hij op 18 februari 2013 een vrouw heeft verkracht. De andere aanklacht luidt dat hij de dag daarna in een hotelkamer in Beverly Hills een vrouw seksueel heeft aangerand.

De namen van de slachtoffers zijn niet vrijgegeven. "Wij denken dat de bewijzen zullen aantonen dat de beschuldigde zijn macht en invloed heeft aangewend om toegang te kunnen hebben tot zijn slachtoffers om dan geweldmisdrijven te plegen tegen hen", aldus de magistrate in Los Angeles die de slachtoffers feliciteerde voor hun moed om te getuigen.

Bij een veroordeling in Los Angeles riskeert Harvey 28 jaar cel. De procureur heeft een borgsom van vijf miljoen dollar geëist.