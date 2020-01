Opnieuw politieke hoogspanning in Venezuela

In Venezuela hebben veiligheidstroepen zondagavond verhinderd dat de zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó het parlement binnen kon. Ook de leden van zijn oppositiepartij, die de meerderheid heeft in het parlement, mochten niet naar binnen. In het parlement moest gestemd worden over het voorzitterschap van het parlement, een functie die Guaidó bekleedt.