Oudste vrouw ter wereld viert opnieuw feest

Groot feest in een zorgcentrum in Fukuoka, een stad in het zuiden van Japan. Kane Tanaka viert haar 117de verjaardag samen met haar familie, medebewoners en verzorgsters.



De Japanse werd geboren op 2 januari 1903 als zevende van acht kinderen. In 1922 trouwde ze, en samen met haar man kreeg ze vier kinderen. Tanaka staat naar verluidt altijd op voor 6 uur 's morgens en gaat om 21 uur slapen. Ze houdt van wiskunde en van het bordspel Othello.



Om de oudste persoon ooit te worden, moet Tanaka het nog even volhouden, want officieel staat dat record op naam van de Française Jeanne Calment. Volgens Guinness World Records werd zij 122 jaar.