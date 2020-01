Politieachtervolging vanuit Nederland eindigt met crash in Meer: drugs gevonden in auto

Het was de Nederlandse politie die de achtervolging in Nederland had ingezet. Het ging om een auto met Franse nummerplaat met twee inzittenden. "Die achtervolging heeft eigenlijk maar drie minuten geduurd, want even voorbij de grens in de Europastraat in Hoogstraten is de wagen tegen een betonnen muur gereden in een bocht", zegt Els Dellafaille van de politiezone Noorderkempen. "Als bij wonder waren de twee inzittenden niet gewond."

In de wagen werd 220 gram cannabis gevonden, naast kleine hoeveelheden cocaïne en heroïne en drie verboden wapens: een vuurwapen, pepperspray en een mes. De twee verdachten werden opgepakt en zullen allicht later op maandag worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.