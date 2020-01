Ruim baan: Chinese leger showt kunstjes met vrachtauto's

Een Chinese legerbasis in de autonome regio Tibet pakt uit met de resultaten van speciale training voor vrachtwagenchauffeurs. De militairen moesten slagen voor zware proeven, een extreme combinatie van snelheid, uithouding en precisie. Op sommige beelden lijken de voertuigen in dansformatie te walsen. Je zou bijna vergeten dat het doel van dergelijk beeldmateriaal altijd is om de -eventuele- tegenstander af te schrikken.