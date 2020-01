Samson & Marie laten in hun kaarten kijken: Samson trekt in bij Marie én de bel doet het wel

Marie was overdonderd toen ze anderhalf jaar geleden gevraagd werd om haar vader op te volgen. "We waren samen iets gaan drinken en toen vroeg hij het me", vertelt ze. "Ik dacht dat het een grapje was, want niemand kan hem vervangen. Als hij er vertrouwen in heeft, wie ben ik om eraan te twijfelen?" Ze is zelf ook opgegroeid met "Samson & Gert". "Het was soms wat gek, want ik zag hem op tv én bij ons aan de keukentafel."

