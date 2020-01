Professor internationale politiek na vertrek Iran uit nucleaire deal: "Vrees dat Iran kernwapens gaat maken, is terecht"

"De facto is Iran al de winnaar in de regio. Iran heeft altijd geprobeerd om het sjiitische deel van Irak dicht bij zich te houden. Soleimani speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de Amerikaanse inval in Irak in 2003-2004. De afgelopen weken heeft Iran ook de macht van het getal gebruikt in Irak om druk uit te oefenen op de Amerikanen."

"We kunnen verder verwachten dat Irak zal destabiliseren, het land zal zelf verder intern verscheuren. Het sjiitische deel steunt Iran. De regionale invloed van Iran zal nog toenemen. Wat Iran wil, is een vernedering toebrengen aan de VS in de regio. Iran wil de Amerikaanse troepen daar weg. En paradoxaal is dat ook wat president Trump wil, maar door de dood van Soleimani moet hij nieuwe troepen sturen."