Over het algemeen gaven studenten aan tijdens het studeren gemiddeld drie à vier keer per uur hun smartphone te checken. Tijdens een uur les in de aula blijkt dat zelfs vijf à zes keer per uur te zijn.

Uit de bevraging kwam ook naar voor dat ongeveer 60 procent van het smartphonegebruik van de studenten gericht is op sociale interactie via sociale media of berichtenapps. Daarnaast gebruiken studenten hun smartphones vooral voor ontspanning. Smartphonegebruik in functie van de studie blijkt eerder beperkt te zijn.