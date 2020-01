Uitzonderlijke totaalaanpak van asbest in containerparken Westhoek en Westkust

Asbestvezels waren geliefd in de bouwsector, tot doordrong hoe gevaarlijk ze zijn. Vooral dan als het bouwmateriaal breekt, waarin ze zitten. Dan komen deeltjes vrij die kunnen doordringen tot diep in de longen. Dat kan asbestose en verschillende vormen van kanker uitlokken. Volgens de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zit het in Vlaanderen in 3.500 bouwmaterialen. Midden november 2018 sprak OVAM over 2,3 miljoen ton asbest die nog deskundig moet worden verwijderd. Heel wat afvalintercommunales zijn dan ook bezig met de strijd tegen asbest.

Grondige aanpak

In 2018 begon toenmalig Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) met het "actieplan asbestafbouw". Daar werkten ook de containerparken van OVAM aan mee. Intussen is het bijna regel dat je in de containerparken 200 kilogram asbest per gezin per jaar mag aanbieden. Maar 1.000 kilogram, daar hadden ze bij OVAM nog niet van gehoord. Afvalintercommunale MIROM (van Roeselare en omgeving), levert ook al mondmasker, handschoenen en pak, maar er moet nog een klein bedrag worden betaald voor de zakken. Daar is het gratis gewicht ook beperkt tot 200 kilogram per jaar. IVVO, de afvalintercommunale van de steden en gemeenten van de Westhoek en de Westkust pakt het dus erg grondig aan.

Overgangsperiode

Bij IVVO is er een overgangsperiode tot 1 april, waarin de inwoners van het gebied nog onverpakte asbest mogen aanbieden, maar daarna mag het niet meer en zullen de bezoekers hun asbest zelf moeten opruimen, mét de juiste bescherming. Van die enkele maanden maakt IVVO gebruik om de bezoekers aan de containerparken te informeren over de nieuwe aanpak en te sensibiliseren over het gevaar van asbest.

Gratis bestaat niet

Gratis bestaat natuurlijk niet. Het asbestproject van IVVO is één van de projecten die subsidies krijgen van de Vlaamse overheid en die ook gesteund worden door de steden en gemeenten die behoren tot de intercommunale. Als je in een van die steden en gemeenten woont en op asbest botst, dan neem je best contact op met je containerpark. Dat bezorgt je dan een mondmasker en handschoenen en een beschermpak op maat.

Hoe herken je asbest?

- De meeste plaatmaterialen in asbestcement herken je aan hun gewafelde structuur in de vorm van een honinggraat. Meestal bestaan ze ook uit meerdere lagen.

- Als er asbest in cement zit, herken je dat vaak aan "asbestbloemen": witte vlekken verspreid over het oppervlak.

- Op plaatsen waar het materiaal gebroken is of waar het oppervlak verweerd is, kan je asbestvezelbundels vaak met het blote oog zien.

OVAM heeft heel wat informatie over asbest. Je vindt ze op de website van OVAM.