Verwarring over nieuwe parkeertarieven in Mechelen

Sinds 1 januari zijn de parkeertarieven in Mechelen zowat de helft duurder geworden. Alleen, op veel parkeerpalen staan nog altijd de oude, goedkopere tarieven vermeld. Wanneer mensen dan toch een hoger parkeertarief moeten betalen, voelen ze zich bekocht.

Nog niet alle parkeerautomaten aangepast

"Het duurt gemiddeld zo'n 20 tot 30 minuten per zuil voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd want alles is gedigitaliseerd", zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke. "Het bedrijf Streeteo zou maandag alle parkeerautomaten moeten hebben aangepast. Als er klachten zijn rond parkeren, kunnen mensen die altijd opsturen naar Streeteo. Ik vermoed dat die dan wel met enig begrip zullen reageren."

Parkeren is duurder

Betalend parkeren op straat is sinds 1 januari fors duurder in Mechelen. De prijs bedraagt 2,5 euro per uur in het centrum (groene zone), ook op zon- en feestdagen. Voordien was dat 1,7 euro. De stad wil bezoekers meer naar de randparkings en ondergrondse parkeergarages sturen. Zo hebben de buurtbewoners meer plaats om hun auto te parkeren.