Vlaamse in Australië: "We zitten tussen twee grote brandhaarden, maar kunnen onze paarden moeilijk achterlaten"

Jolien woont in Burradoo tussen Sydney en Canberra (zie kaartje hieronder). Ze kweekt daar racepaarden. Momenteel zitten ze tussen twee grote brandhaarden in. "De afgelopen zes weken hebben we continu rook gehad", vertelt ze. "Je merkt dat de luchtkwaliteit er elke dag op achteruitgaat." Zelf is ze nog gebleven, maar veel mensen in de buurt zijn al met hun hele hebben en houden vertrokken. "Wij zitten met onze paarden en kunnen niet weg", zegt ze. "We moeten ze elke dag eten geven. We proberen dus zo lang mogelijk te blijven."

