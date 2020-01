Vlaamse werkgevers roepen Vlaamse regering en federale onderhandelaars tot de orde

Volgens De Geest ligt er heel wat werk op de Vlaamse plank. "We moeten Vlaanderen écht als topregio binnen Europa positioneren. Daarom moeten we de blik op het Noorden blijven richten", lijkt hij uit de regeerverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) te citeren.

Wat niet in het Vlaamse regeerakkoord staat, is een veralgemeende kilometerheffing. Geen goed idee, vindt de zogenoemde baas van de N-VA. "We moeten de files bestrijden met investeringen en een kilometerheffing", aldus Wouter De Geest.