Vlaamse regering verhoogt steun aan bedrijven om makkelijker een lening te krijgen bij de bank

Zeker jonge bedrijven en bedrijven die willen groeien, moeten voldoende ondersteund worden, zegt Crevits in "De ochtend" op Radio 1. “Als een bedrijf een grote investering wil doen, kan Vlaanderen – als dat bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoet - zo'n waarborg verlenen. Die bedraagt automatisch 75 procent op een lening tot anderhalf miljoen euro.

Met die waarborg wil Vlaanderen banken over de streep trekken om bedrijven een lening te geven. Jaarlijks wordt in 350 miljoen euro voorzien voor die waarborgleningen, Crevits wil dat bedrag optrekken tot 400 miljoen dit jaar, om banken meer mogelijkheden te geven.

“Ik zal een plan voorleggen aan de Vlaamse regering om die capaciteit nog te verhogen tot bijna 400 miljoen euro”, zegt Crevits . “De waarborglening is voor mij een goede manier om bedrijven vertrouwen te geven en hen toe te laten grote investeringen te doen, waarvoor ze zonder onze waarborg misschien moeilijker een lening van de bank zouden krijgen. Op die manier kunnen we de dynamiek om te investeren die onze Vlaamse bedrijven hebben nog versterken de komende jaren.”

Vorig jaar is er voor 295 miljoen waarborgen verleend. Daarmee werden 2.000 investeringsprojecten opgestart voor een totale investering van bijna 730 miljoen euro. Dat is ruim 90 miljoen euro meer dan in 2018.