Vrijwillige ambulanciers in Antwerpen haken af "door lage-emissiezone"

Eén op vijf vrijwillige ambulanciers van het Ambulancecentrum Antwerpen stopt omdat ze het niet zien zitten om een boete te betalen in de lage-emissiezone, zo stelt het Ambulancecentrum zelf. Sinds 1 januari 2020 zijn de regels nog wat strenger geworden.

“Veel ambulanciers die zo’n vervuilende wagen hebben, haken af omdat ze niet meer tot aan hun standplaats geraken,” zegt Erwin Vandeneynde van het Ambulancecentrum Antwerpen. “Ze krijgen maar een vrijwilligersloon van 34 euro. Als ze een boete moet betalen, gaat het hen meer kosten en dat zien ze niet zitten.”

Centrum in de problemen?

Hanne, die als vrijwillige ambulancier werkt, herkent het probleem. “Er zijn collega’s die een nieuwe wagen gekocht hebben, maar niet iedereen heeft de middelen om dat te doen.” Het gaat dan concreet over hun eigen wagen, niet over de ambulance. “Die wagen is belangrijk. Ikzelf kan het traject naar de standplaats niet met de fiets doen. We werken twaalf uur aan een stuk en we hebben veel spullen mee, zoals eten en slaapkledij”, zegt Hanne.

Bij het Ambulancecentrum Antwerpen maken ze zich zorgen. “We begrijpen waarom onze vrijwilligers het niet meer zien zitten, maar we zijn bang dat we het centrum niet meer kunnen bemannen. We moeten 24 uur per dag beschikbaar blijven”, zegt Vandeneynde. Ook Hanne twijfelt of ze nog lang vrijwilliger wil blijven. “Ik wil de mensen niet in de steek laten, maar het moet me ook niet meer gaan kosten dan het opbrengt.”

Brief naar burgemeester

Hanne wil graag dat de stad met een oplossing komt. “Het zou mooi zijn als de stad hierin tussenkomt en een deel of de volledige boete betaalt.” Hanne heeft al een brief geschreven naar burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Hij reageerde dat hij mijn mail heeft doorgegeven aan de bevoegde schepen. Ik wacht nu op een antwoord. “Ik hoop echt dat de stad instemt. Wij staan als vrijwilliger ten slotte ten dienste van de bevolking.”