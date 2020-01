Waarom een monnik het hoofd van "de eerste feministe" van Brussel verplettert in de kathedraal

Het verhaal is eeuwenlang hardnekkig blijven hangen in kerkelijke middens. Zo werd het in het begin van de 20e eeuw in Brussel de inzet van een ware politieke beeldenstrijd.



Begin 1900 besliste het Brusselse stadsbestuur om de gevels van het stadhuis te vernieuwen met nieuwe beelden. Bloemardinne kreeg daarbij als enige vrouw een beeld, weliswaar op een van de zijgevels. Tot onvrede van de Brusselse katholieken die de plek aan Jan van Ruusbroec hadden willen geven. Maar de Liberale partij van Brussel hield vol en won het pleit.

Uit wraak werd de opdracht gegeven voor een beeld in de kathedraal. Het tafereel sloot geen compromissen: met de Bijbel in de hand en het gezicht naar de hemel verplettert Ruusbroec genadeloos het hoofd van Bloemardinne onder zijn voeten. Het standbeeld moest staan voor de overwinning op de ketterij, zoals Pomerius het in de 15e eeuw had neergeschreven.