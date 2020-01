Asielzoekers zullen dan toch opgevangen kunnen worden in Koksijde

De leegstaande gebouwen van de luchtmachtbasis van Koksijde bleken in 2016 nog erg geschikt om zo'n 300 asielzoekers op te vangen. Maar toen minister De Block eind december vorig jaar opnieuw de vraag stelde of de gebouwen weer gebruikt konden worden om tijdelijk 400 mensen op te vangen, was het antwoord van de burgemeester van Koksijde, Marc Vanden Bussche (Open VLD), negatief.