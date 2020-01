Autosalon: constructeurs hopen op doorbraak van de elektrische auto

"Een tweede doelstelling van dit Salon is aan te tonen dat mobiliteit niet enkel synoniem is van het hebben van een auto of een motorfiets maar dat je ook gebruik kan maken van steeds meer mobiliteitsdiensten en dan heb ik het over deelwagens, deelscooters, deelsteps of deelfietsen die vaak in en rond de grote steden worden aangeboden en die prima alternatieven of aanvullingen zijn op een eigen auto of op het gebruik van openbaar vervoer," vindt Kaesemans.

"Op dit Autosalon willen we dat aanbod ook promoten omdat we beseffen dat heel veel mensen eigenlijk veel breder kijken dan hun eigen auto of motorfiets en dat ze voor elke verplaatsing het meest gepaste vervoermiddel willen gebruiken. Daar zijn dus oplossingen voor en die willen we tonen."