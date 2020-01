Moet Bart De Wever (N-VA) vervellen tot redder van België?

Bij de MR is de bereidheid om verder te splitsen onbestaande, maar om de druk van de ketel te houden, is er dan maar 2024. Met als onderliggende ambitie “om België net te gaan versterken”. Net zoals links in Vlaanderen, dreigt rechts in Wallonië immers verder geminoriseerd te worden in het eigen steeds meer afgesplitste landsdeel. Bijgevolg houdt men bij de MR, maar evengoed bij Groen aan Vlaamse kant, veel feller vast aan België: enkel in de Kamer compenseert men een gebrek aan electorale kracht in de eigen kieskring, door de federale verhoudingen die compleet anders liggen over de taalgrens.