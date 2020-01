Bejaarde vrouw komt om bij woningbrand in Grembergen

Het vuur brak in de vooravond uit, in de Sint-Elooistraat in Grembergen, een deelgemeente van Dendermonde. De brandweer was snel ter plaatse, maar bij aankomst sloegen de vlammen al naar buiten. Achteraf werd het lichaam van de vermoedelijke bewoonster, een 88-jarige vrouw gevonden.

"Bij aankomst op de site is meteen gestart met de bluswerken. De brand werd zowel langs de voorzijde als de achterzijde bestreden. Zodra het veilig was om de woning te betreden, is de zoektocht naar slachtoffers gestart. Hierbij betreuren we een dodelijk slachtoffer en een overleden hond. Er zijn twee bijkomende voertuigen opgeroepen voor extra perslucht en verlichting", zegt een woordvoerder van de brandweerzone Oost.

Een van de aanpalende woningen is intact gebleven en heeft geen schade geleden. De andere aanpalende woning had beperkte schade. De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen heeft een branddeskundige aangesteld om de omstandigheden van de brand te onderzoeken. Er werd ook een wetsdokter aangeduid.