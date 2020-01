Vlaming helpt bosbranden blussen in Australië: "We bestrijden letterlijk vuur met vuur"

"De branden zijn er dit keer veel eerder dan andere jaren," legt hij uit. "Gewoonlijk begint het in januari, februari, maar dit keer zijn we de eerste keer opgeroepen in november." De eerste bosbranden braken uit in New South Wales. Daar is hij ook in december een week gaan blussen. Nu concentreert zijn team zich op de naburige deelstaat Victoria, waar Jo zelf woont. Ook dat is een 'high risk' zone, een gebied met veel risico op bosbranden. "Gelukkig is de plek waar ik zelf woon voorlopig nog niet getroffen, maar het is nog vroeg op het seizoen", aldus De Smet.