Charlie Hebdo: Het begin van een golf van aanslagen

In Parijs is de aanslag van 7 januari 2015 herdacht. Oud-president François Hollande en de burgemeester van Parijs Anne Hildalgo legden bloemen neer aan de toenmalige lokalen van Charlie Hebdo. Ook de aanslag op een politie-agente en een Joodse supermarkt in dezelfde periode is herdacht.



Bekijk hier het verslag van "Het Journaal" over de herdenking: