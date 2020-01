Controleur De Lijn lichtgewond bij in bedwang houden brandstichter

Iets over 20.30 uur gisteravond kwam bij de Antwerpse brandweer een melding binnen van brandstichting aan de Groenendaallaan. Een dronken man had er een vuilnisbak in brand gestoken.

Een controleur van vervoersmaatschappij De Lijn was getuige van de brandstichting en stapte op de brandstichter af. Hij kon de man in bedwang houden tot de politie er was om de man op te pakken. De controleur van De Lijn raakte lichtgewond en is naar het ziekenhuis gevoerd.

Waarom de man brand stichtte in de vuilnisbak, is nog niet duidelijk. Hij had duidelijk te veel gedronken. De schade bleef beperkt tot de vuilnisbak, de inhoud ervan en een bromfiets die ernaast stond geparkeerd. De brandweer kon wel verhinderen dat een gebouw naast de vuilnisbak schade opliep.