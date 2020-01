De vijf boeken die het leven van Europarlementslid Assita Kanko hebben veranderd

Assita Kanko begon haar dochter al luidop voor te lezen nog voor ze geboren was, zo belangrijk is (voor)lezen voor de politica: “Ik heb altijd heel graag gelezen, dat is echt deel van mijn leven. Nu is het wat moeilijker geworden, maar ik plan het strategisch: een of twee keer per week ga ik vroeg in bed met een boek. En de treinrit naar Straatsburg is leestijd. Zowat de enige goede reden om elke maand een keer te verhuizen met het Europees parlement.” (lacht)

Het boek voor de volgende Straatsburgreis ligt zelfs al klaar, uit de reeks die ze als vijfde en laatste keuze tipt hieronder. Maar we beginnen bij het begin.