Facebook gaat deepfakevideo's verwijderen: "Met die filmpjes kun je politici om het even wat laten zeggen"

Twitter maakte eerder al bekend dat het deepfakevideo's zou bestrijden in aanloop naar de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Nu doet Facebook hetzelfde. "Socialemediaplatformen spelen een cruciale rol in de verspreiding van deepfakes, dus ze hebben een verpletterende verantwoordelijkheid. De vrees bestaat dat bepaalde partijen de technologie om deepfakefilmpjes te maken zullen misbruiken om beelden van presidentskandidaten en andere politici te manipuleren. Zo kun je met deepfakes een politicus iets laten zeggen dat hij of zij nooit gezegd heeft. Dat is extreem gevaarlijk, zeker in verkiezingstijden."