De koning ontbloot: 3D-reconstructie onthult tattoos van Frederik IX van Denemarken

De meeste tatoeages nam Frederik IX mee uit het buitenland, maar voor een of meerdere zocht hij het in eigen land. Mogelijk klopte hij hiervoor aan in een tattooshop in Nyhavn, een deel van Kopenhagen. Dat is opmerkelijk, want in zijn tijd was dat een gevaarlijke buurt vol prostituees. Het verklaart ook waarom veel informatie over de oorsprong van zijn tatoeages in de nevelen van de geschiedenis is verloren gegaan.